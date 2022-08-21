Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Липинец победил Фигероа и стал чемпионом WBC Silver

Липинец победил Фигероа и стал чемпионом WBC Silver
Комментарии

Российский боксер Сергей Липинец одержал победу в поединке с американцем Омаром Фигероа. Бой проходил в Холливуде (США) и завершился победой Липинца техническим нокаутом в восьмом раунде.

На кону поединка стоял титул WBC Silver в первом полусреднем весе.

Напомним, изначально соперником Сергея Липинца должен был стать Эдриен Бронер, однако американец снялся с боя из-за психологических проблем.

Фигероа потерпел третье поражение в 32 поединках в карьере. На его счету 28 побед, ещё один бой был завершён вничью. Липинец одержал 17-ю победу на профессиональном ринге. Всего на его счету 20 боёв, в которых он потерпел два поражения и один поединок завершил вничью.

Липинец в своём последнем бою в апреле 2021 года уступил нокаутом непобеждённому американскому нокаутёру Джарону Эннису.

Новость по теме
Российский экс-чемпион Сергей Липинец заменит Эдриена Бронера, выступит 21 августа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022