Липинец победил Фигероа и стал чемпионом WBC Silver

Российский боксер Сергей Липинец одержал победу в поединке с американцем Омаром Фигероа. Бой проходил в Холливуде (США) и завершился победой Липинца техническим нокаутом в восьмом раунде.
На кону поединка стоял титул WBC Silver в первом полусреднем весе.
Напомним, изначально соперником Сергея Липинца должен был стать Эдриен Бронер, однако американец снялся с боя из-за психологических проблем.
Фигероа потерпел третье поражение в 32 поединках в карьере. На его счету 28 побед, ещё один бой был завершён вничью. Липинец одержал 17-ю победу на профессиональном ринге. Всего на его счету 20 боёв, в которых он потерпел два поражения и один поединок завершил вничью.
Липинец в своём последнем бою в апреле 2021 года уступил нокаутом непобеждённому американскому нокаутёру Джарону Эннису.
- 21 августа 2022
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