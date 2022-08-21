Липинец победил Фигероа и стал чемпионом WBC Silver

Российский боксер Сергей Липинец одержал победу в поединке с американцем Омаром Фигероа. Бой проходил в Холливуде (США) и завершился победой Липинца техническим нокаутом в восьмом раунде.



На кону поединка стоял титул WBC Silver в первом полусреднем весе.



Напомним, изначально соперником Сергея Липинца должен был стать Эдриен Бронер, однако американец снялся с боя из-за психологических проблем.



Фигероа потерпел третье поражение в 32 поединках в карьере. На его счету 28 побед, ещё один бой был завершён вничью. Липинец одержал 17-ю победу на профессиональном ринге. Всего на его счету 20 боёв, в которых он потерпел два поражения и один поединок завершил вничью.

Липинец в своём последнем бою в апреле 2021 года уступил нокаутом непобеждённому американскому нокаутёру Джарону Эннису.