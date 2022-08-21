Двалишвили сравнялся со Стерлингом по количеству побед подряд в легчайшем весе

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили сравнялся по рекордной серии побед в UFC в легчайшем весе. Успех в поединке с Жозе Альдо стал для Мераба восбмым кряду в американском промоушене.
Столько же побед подряд в рамках легчайшей весовой категории только у одного спортсмена — действующего чемпиона лиги Алджэмейна Стерлинга.
Напомним, бой Двалишвили и Альдо продлился все раунды и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
В предыдущем бою был повержен ещё один бразилец Марлос Мораес.
Жозе Альдо, в свою очередь, потерпел первое поражение за четыре последних боя, предыдущие три поединка оставались за бразильским бойцом.
В главном поединке турнира UFC 278 Камару Усман нокаутом уступил Леону Эдвардсу и утратил титул чемпиона лиги в полусреднем весе.
- 21 августа 2022
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