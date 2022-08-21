Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт ответил на вопрос о третьем бое между Усманом и Эдвардсом

Дана Уайт ответил на вопрос о третьем бое между Усманом и Эдвардсом
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт заявил, что хочет организовать третий бой между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом. По словам главы организации, он хотел бы провести их третий бой в Лондоне на стадионе «УЭмбли».

«Да, я хочу провести его на „Уэмбли“, — ответил глава UFC на пресс-конференции после турнира.

Напомним, в главном событии турнира UFC 278 сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являющийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс. Победу нокаутом в пятом раунде одержал Эдвардс.

Напомним, Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда, став новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.

Апсет года в UFC. Лучший боец лиги улетел в глухой нокаут на последней минуте боя. Видео Апсет года в UFC. Лучший боец лиги улетел в глухой нокаут на последней минуте боя. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022