Дана Уайт ответил на вопрос о третьем бое между Усманом и Эдвардсом

Президент UFC Дана Уайт заявил, что хочет организовать третий бой между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом. По словам главы организации, он хотел бы провести их третий бой в Лондоне на стадионе «УЭмбли».
«Да, я хочу провести его на „Уэмбли“, — ответил глава UFC на пресс-конференции после турнира.
Напомним, в главном событии турнира UFC 278 сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являющийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс. Победу нокаутом в пятом раунде одержал Эдвардс.
Напомним, Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда, став новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.
Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.
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