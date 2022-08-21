Макгрегор высказался об Эдвардсе после его победы нокаутом над Усманом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на победу британца Леона Эдвардса, одержанную им в поединке с американцем Камару Усманом на UFC 278. Эдвардс победил нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

«Потрясающая сцена! Это стоило увидеть. Огромные поздравления Леону! По-настоящему хороший, солидный и преданный своему делу боец смешанных единоборств! Второй единственный чемпион UFC в Великобритании! Невероятно! Поздравляю, приятель!» — написал Макгрегор.



Отметим, что Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: