Макгрегор высказался об Эдвардсе после его победы нокаутом над Усманом
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на победу британца Леона Эдвардса, одержанную им в поединке с американцем Камару Усманом на UFC 278. Эдвардс победил нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
«Потрясающая сцена! Это стоило увидеть. Огромные поздравления Леону! По-настоящему хороший, солидный и преданный своему делу боец смешанных единоборств! Второй единственный чемпион UFC в Великобритании! Невероятно! Поздравляю, приятель!» — написал Макгрегор.
Отметим, что Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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