Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении после поражения от Усика

Британский боксёр Энтони Джошуа не справился с нервами после поражения, которое он потерпел в поединке с представителем Украины Александром Усиком. Во время прохода по подтрибунному помещению один из находившихся там людей указал Энтони о необходимости оставаться профессионалом, после чего тот вспылил и хотел направиться в его сторону.
«С кем, чёрт возьми, ты говоришь?» — говорил Джошуа, сдерживаемый охраной.
Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:
Напомним, бой между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
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