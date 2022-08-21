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Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении после поражения от Усика

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении после поражения от Усика
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Британский боксёр Энтони Джошуа не справился с нервами после поражения, которое он потерпел в поединке с представителем Украины Александром Усиком. Во время прохода по подтрибунному помещению один из находившихся там людей указал Энтони о необходимости оставаться профессионалом, после чего тот вспылил и хотел направиться в его сторону.

«С кем, чёрт возьми, ты говоришь?» — говорил Джошуа, сдерживаемый охраной.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:

Напомним, бой между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

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