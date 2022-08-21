Макгрегор отреагировал на эффектный нокаут хай-киком в исполнении Эдвардса в бою с Усманом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о поражении американца Камару Усману нокаутом. На турнире UFC 278 Усман встречался с британцем Леоном Эдвардсом и пропустил от него удар хай-киком на последней минуте пятого раунда, который и стал решающим.



«Хай-кик был даже относительно невысоким. Он просто полностью погрузился в собственную смерть. Один проложил себе путь к победе, другой — к смерти. Безумный спорт, как же мне он нравится!» — написал Макгрегор, прикрепив фото хай-кика в исполнении Леона.



Напомним, это был бой-реванш. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей праздновал Усман.