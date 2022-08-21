Уайт рассказал о планах UFC относительно реванша между Прохазкой и Тейшейрой
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что его промоушен намерен организовать бой-реванш между бразильским ветераном Гловером Тейшейрой и действующим обладателем титула представителем Чехии Иржи Прохазкой.
«Очевидно, что мы хотим организовать этот бой. Они хотят подраться друг с другом. Уверен, что и фанаты хотят увидеть их реванш. Поэтому мы сделаем этот бой», — сказал глава UFC на пресс-конференции после турнира UFC 278.
Напомним, Прохазка и Тейшейра встречались друг с другом в ночь с 11 на 12 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 275. На последней минуте пятого раунда Тейшейра проиграл, не справившись с удушающим приёмом соперника.
Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC:
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