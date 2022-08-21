Редкач обратился к Усику с извинениями

Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост в своих социальных сетях, поздравив соотечественника Александра Усика с победой, одержанной им в поединке с британцем Энтони Джошуа.
«Мои поздравления Усику! Был отличный бой! Извини, что тебя хейтил, больше не буду. Признаю свою вину! Умничка», — написал Редкач.
Напомним, бой-реванш между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. В первом бою Усик праздновал победу единогласным решением судей.
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Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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