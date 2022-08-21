Усик обратился к Тайсону Фьюри после победы над Джошуа

Владеющий титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик после победы, одержанной в поединке с британцем Энтони Джошуа, обратился к чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри.



«Эй Тайсон, давай назад в ринг, пожалуйста. Давай назад в ринг», — сказал Усик после боя с Джошуа.



Напомним, бой-реванш между Усиком и Джошуа состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал украинский боксёр (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

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