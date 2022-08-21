«Величайший нокаут хед-киком в истории». Джо Роган — о победе Эдвардса

Комментатор UFC Джо Роган высказался о бой между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.
«Это был один из самых зрелищных нокаутов в истории спорта, учитывая то, сколько стояло на кону и к чему это привело. Это безупречно исполнено. То, как он спровоцировал это своей левой, Камару отклонился вправо, а после этого получил идеальный удар в голову. Ничего даже рядом не стоит. Это величайший нокаут хед-киком в истории спорта. Здесь был наибольший риск, наибольшие последствия, сомнения, и огромное количество людей, которые не верили в Леона, включая и нас», — приводит слова Джо Рогана MMAJunkie.
Напомним, в главном событии турнира UFC 278 сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являющийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс. Победу нокаутом в пятом раунде одержал Эдвардс.
Напомним, Эдвардс нокаутировал Усмана хай-киком на последней минуте пятого раунда, став новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.
Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.
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