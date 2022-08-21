Усман — о поражении в бою с Эдвардсом: иногда чемпионы лажают

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о своём поражении в поединке с Леоном Эдвардсом.



«Иногда чемпионы лажают. Но мы оправимся и получим возмездие», — написал Камару Усман в своих соцсетях.



Напомним, в главном событии турнира UFC 278 сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являющийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс. Победу нокаутом в пятом раунде одержал Эдвардс.



Эдвардс нокаутировал Усмана хай-киком на последней минуте пятого раунда, став новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.



Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.