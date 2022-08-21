«Какой позор!» Фанаты раскритиковали судью, отдавшего победу Джошуа в бою с Усиком

Американский судья Гленн Фельдман подвергся критике со стороны многих поклонников бокса после работы на поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Фельдман был единственным из трёх судей, кто посчитал, что победа должна была достаться британскому боксёру. Гленн отдал Джошуа первые три раунда, пятый, шестой, а также последний раунд (в итоге 115-113 в пользу Джошуа). Другие судьи, Виктор Фесечко (Украина) и Стив Грей (Великобритания), отдали победу Усику: 116–112 и 115–113 соответственно.

Сразу после боя многие фанаты в социальных сетях стали писать сообщения со словами возмущения в адрес Фельдмана:



«Даже близко не раздельное решение. Не позволяйте ему больше судить!»



«Он должен пройти тест на наркотики».



«Какой позор!»

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.

Интересные факты про Александра Усика: