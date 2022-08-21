Фьюри — после победы Усика над Джошуа: я здесь, я остаюсь

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на победу украинца Александра Усика, одержанную им в поединке с британцем Энтони Джошуа.

«Цыганский король здесь. Я остаюсь», — написал Фьюри.



Напомним, бой-реванш между Усиком и Джошуа состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал украинский боксёр (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Вскоре после боя Усик обратился к Фьюри, призвав его вернуться на ринг. Не так давно Тайсон заявил, что уходит из бокса.

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