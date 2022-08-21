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Холифилд высказался о возможном бое Усик — Тайсон Фьюри

Холифилд высказался о возможном бое Усик — Тайсон Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд поделился мыслями об итоге боя-реванша между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа. Усик одержал победу раздельным решением судей, сохранив чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Кроме того, Эвандер высказался о возможном бое Усика с Тайсоном Фьюри.

«Усик побеждает всех своих соперников, а Фьюри ещё никому не проигрывал. Так что их бой был бы интересным. Я впечатлён Усиком. Он меньше Джошуа, но сражался усердно. Боксёры меньших габаритов работают гораздо больше, чтобы одолеть больших соперников. Судейские карточки? Не важно, главное, что победил Усик. Только это имеет значение», — сказал Холифилд на канале iFL TV в YouTube.

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