Хрюнов объяснил, за счёт чего Усик победил Джошуа

Промоутер Владимир Хрюнов высказался об исходе поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Их бой-реванш состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей победил украинский боксёр (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.



«Джошуа в бою с Усиком показал максимум. Сказалось превосходство Александра Усика в мобильности, технике и тактике. Победа для всех предсказуемая, но она не была такой лёгкой, как в первом бою», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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