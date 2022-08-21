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Хрюнов объяснил, за счёт чего Усик победил Джошуа

Хрюнов объяснил, за счёт чего Усик победил Джошуа
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Промоутер Владимир Хрюнов высказался об исходе поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Их бой-реванш состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей победил украинский боксёр (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

«Джошуа в бою с Усиком показал максимум. Сказалось превосходство Александра Усика в мобильности, технике и тактике. Победа для всех предсказуемая, но она не была такой лёгкой, как в первом бою», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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Интересные факты про Александра Усика:

Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем
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