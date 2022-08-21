«Я буду бороться за этот пояс». Рахмонов — о победе Эдвардса в бою с Усманом на UFC 278

Непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) высказался о поединке между американцем Камару Усманом и представителем Великобритании Леоном Эдвардсом на UFC 278. Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.



«Хороший чемпионский поединок в исполнении обоих бойцов. Мои поздравления Леону. В следующем году я буду бороться за этот пояс. Следующее поколение на подходе», — написал Рахмонов в своих социальных сетях.

Напомним, это был бой-реванш. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей праздновал Усман. Отметим, что для Камару это было лишь второе поражение в карьере.