«Я буду бороться за этот пояс». Рахмонов — о победе Эдвардса в бою с Усманом на UFC 278
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Непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) высказался о поединке между американцем Камару Усманом и представителем Великобритании Леоном Эдвардсом на UFC 278. Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.
«Хороший чемпионский поединок в исполнении обоих бойцов. Мои поздравления Леону. В следующем году я буду бороться за этот пояс. Следующее поколение на подходе», — написал Рахмонов в своих социальных сетях.
Напомним, это был бой-реванш. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей праздновал Усман. Отметим, что для Камару это было лишь второе поражение в карьере.
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