Владимир Кличко отреагировал на победу Усика в бою с Джошуа
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на исход реванша между соотечественником Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Усик праздновал победу раздельным решением судей, сохранив чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
«Какой потрясающий поединок, я очень горжусь обоими бойцами. Усик продемонстрировал стойкость, сердце и стратегию настоящего чемпиона», — написал Кличко.
Напомним, в первом бою, который состоялся в сентябре прошлого года, победу праздновал также Александр. Тогда он выиграл единогласным решением судей.
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