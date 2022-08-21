Джо Джойс — о поведении Джошуа после реванша с Усиком: не лучшее окончание отличного боя

Призёр Олимпийских игр и боец супертяжёлого веса британец Джо Джойс прокомментировал поведение соотечественника Энтони Джошуа после реванша с украинцем Александром Усиком, который состоялся сегодня, 21 августа, в Саудовской Аравии.

«Поединок становился захватывающим, когда Джошуа пытался доносить сильные удары. И он смотрел, как Усик реагирует на них. Однако ловкость и технические навыки, которые Усик показал, оказались феноменальными. Он просчитывал его, уклонялся и тоже хорошо попадал… Думаю, что победил сильнейший.

Это было… эмоционально. Не знаю… Это было не лучшим окончанием великолепного боя. Эмоции были слишком сильными… Я могу представить, что он пытался сделать, но это оставило неприятный осадок», – приводит слова Джойса пресс-служба Queensberry Promotions.

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.