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Карл Фроч сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри

Карл Фроч сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор британец Карл Фроч высказался о потенциальном мегафайте за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между соотечественником Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Тайсон Фьюри – лучший в дивизионе. И он снова и снова это доказывал. Его бои с Уайлдером, его умение пользоваться своими габаритами и размахом рук, его способность бить под углами и эффективно использовать свой вес… Вес стал бы для него серьёзным преимуществом против Усика.

Сегодня я впервые увидел, за счёт чего, как по мне, Усика можно остановить. И Тайсон Фьюри определённо способен победить его. Думаю, что у него есть ключ», – приводит слова Фроча Sky Sports.

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