Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Ковалёв обратился к Александру Усику после победы над Джошуа

Сергей Ковалёв обратился к Александру Усику после победы над Джошуа
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский боксёр Сергей Ковалёв поздравил украинца Александра Усика с победой в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоялся сегодня, 21 августа, в Саудовской Аравии.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (116-112, 115-113, 113-115) и защитил титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.

«С победой, чемпион! Удачи и победы за абсолюта!» – написал Ковалёв в социальных сетях.

Ранее соотечественник Усика и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко, присутствовавший на поединке, раскритиковал одного из судей встречи за счёт 115-113 в пользу Энтони Джошуа.

Новость по теме
«Он вообще разбирается в боксе?» Ломаченко жёстко высказался о судье боя Усик – Джошуа
Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022