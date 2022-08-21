Сергей Ковалёв обратился к Александру Усику после победы над Джошуа

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский боксёр Сергей Ковалёв поздравил украинца Александра Усика с победой в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоялся сегодня, 21 августа, в Саудовской Аравии.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (116-112, 115-113, 113-115) и защитил титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.

«С победой, чемпион! Удачи и победы за абсолюта!» – написал Ковалёв в социальных сетях.

Ранее соотечественник Усика и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко, присутствовавший на поединке, раскритиковал одного из судей встречи за счёт 115-113 в пользу Энтони Джошуа.