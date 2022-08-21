Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес встретятся 5 ноября в Абу-Даби

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) проведёт обязательную защиту против мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO) 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба Всемирной боксёрской ассоциации.

Промоутеры бойцов, компании Matchroom Boxing и Golden Boy, достигли соглашения незадолго до открытых торгов.

Напомним, в своём последнем бою в мае этого года Бивол одержал крупнейшую победу в карьере, нанеся второе поражение бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound мексиканцу Саулю Альваресу (57-2-2, 39 KO).

Рамирес, бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), в мае нокаутировал в четвёртом раунде малоизвестного немца Доминика Бёзеля (32-3, 12 KO).