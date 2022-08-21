Фото: Василий Ломаченко попытался успокоить Джошуа после поражения от Усика

Интересный момент попал в трансляцию титульного реванша между супертяжеловесами Александром Усиком (20-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), который состоялся на этих выходных в Джидде (Саудовская Аравия).

После оглашения судейского вердикта Джошуа угодил в несколько курьёзных инцидентов, в частности, попытался сразу же покинуть ринг, устроив небольшую стычку с членами своей же команды, однако затем вернулся.

Так, британец завязал прямо в ринге оживлённую беседу с другом и соотечественником Усика Василием Ломаченко, попытавшимся успокоить его.

Ранее за скандальное поведение после поражения Джошуа осудил его соотечественник и бывший спарринг-партнёр, а ныне претендент на чемпионские титулы Джо Джойс.