«Пусть отдаёт пояс и идёт отдыхать». Александр Усик подшутил над Тайсоном Фьюри
Поделиться
Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик не оставил без внимания во время общения с журналистами обладателя титула WBC Тайсона Фьюри после своей победы над Энтони Джошуа, поединок с которым состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.
«Слава богу, помог он, команда да тяжёлый труд. Этот поединок получился немного тяжелей, чем первый.
Джошуа не сделал ничего, что бы меня удивило. Потряс ли он меня в девятом раунде? Да, это не выдумки.
Моё сообщение Тайсону Фьюри? Пусть отдаёт пояс и идёт отдыхать», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Ранее Фьюри высказался о возможном поединке с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, назвав его «бомжом».
Новость по темеФьюри — об Усике: я лишу этого украинского бомжа его поясов
Комментарии
- 22 августа 2022
-
00:51
- 21 августа 2022
-
23:43
-
23:09
-
22:02
-
21:48
-
21:19
-
21:05
-
20:35
-
19:39
-
18:15
-
18:05
-
17:45
-
16:17
-
15:28
-
15:13
-
14:32
-
14:20
-
14:09
-
13:59
-
13:38
-
13:22
-
13:09
-
12:38
-
12:38
-
12:34
-
11:57
-
11:47
-
11:36
-
11:21
-
11:01
-
10:50
-
10:49
-
10:48
-
10:44
-
10:21
Партнерский контент