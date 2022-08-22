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«Пусть отдаёт пояс и идёт отдыхать». Александр Усик подшутил над Тайсоном Фьюри

«Пусть отдаёт пояс и идёт отдыхать». Александр Усик подшутил над Тайсоном Фьюри
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик не оставил без внимания во время общения с журналистами обладателя титула WBC Тайсона Фьюри после своей победы над Энтони Джошуа, поединок с которым состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.

«Слава богу, помог он, команда да тяжёлый труд. Этот поединок получился немного тяжелей, чем первый.

Джошуа не сделал ничего, что бы меня удивило. Потряс ли он меня в девятом раунде? Да, это не выдумки.

Моё сообщение Тайсону Фьюри? Пусть отдаёт пояс и идёт отдыхать», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее Фьюри высказался о возможном поединке с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, назвав его «бомжом».

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