Джошуа намерен провести ещё один бой в 2022 году

Британский боксёр Энтони Джошуа сообщил, что хочет провести ещё один поединок до конца года.



«Я борец и буду таким всю свою жизнь. Голод во мне никогда не умрёт. Я уже говорил с Эдди Хирном и спросил, есть ли возможность провести ещё один бой в ноябре, потому что в боксе важно сохранять импульс, но он сказал, что в декабре.



Я готов выйти с любым соперником. Кто хочет бой со мной, тот может получить его, я не против», — приводит слова Джошуа The Telegraph.



В ночь на 21 августа Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику раздельным решением судей в поединке за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.



Всего Джошуа провёл 27 поединков в профессиональной карьере и одержал победы в 24 из них.