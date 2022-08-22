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Джошуа намерен провести ещё один бой в 2022 году

Джошуа намерен провести ещё один бой в 2022 году
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Британский боксёр Энтони Джошуа сообщил, что хочет провести ещё один поединок до конца года.

«Я борец и буду таким всю свою жизнь. Голод во мне никогда не умрёт. Я уже говорил с Эдди Хирном и спросил, есть ли возможность провести ещё один бой в ноябре, потому что в боксе важно сохранять импульс, но он сказал, что в декабре.

Я готов выйти с любым соперником. Кто хочет бой со мной, тот может получить его, я не против», — приводит слова Джошуа The Telegraph.

В ночь на 21 августа Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику раздельным решением судей в поединке за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Всего Джошуа провёл 27 поединков в профессиональной карьере и одержал победы в 24 из них.

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