Источник: бой Фьюри с Усиком может пройти в Саудовской Аравии в декабре

Британское издание Daily Mail сообщает, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в конце этого года.



По информации источника, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе могут назначить на 17 декабря и он состоится в Саудовской Аравии.



«Нас очень интересует бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Мы собираемся сделать это в городе Эр-Рияд», — приводит Daily Mail слова министра спорта Саудовской Аравии Абдулазиза бин Турки Аль-Фейсала.



В ночь на 21 августа Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над Энтони Джошуа и остался чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.



Тайсон Фьюри — обладатель чемпионского титула по версии WBC.

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