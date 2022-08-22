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Источник: бой Фьюри с Усиком может пройти в Саудовской Аравии в декабре

Источник: бой Фьюри с Усиком может пройти в Саудовской Аравии в декабре
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Британское издание Daily Mail сообщает, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в конце этого года.

По информации источника, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе могут назначить на 17 декабря и он состоится в Саудовской Аравии.

«Нас очень интересует бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Мы собираемся сделать это в городе Эр-Рияд», — приводит Daily Mail слова министра спорта Саудовской Аравии Абдулазиза бин Турки Аль-Фейсала.

В ночь на 21 августа Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над Энтони Джошуа и остался чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Тайсон Фьюри — обладатель чемпионского титула по версии WBC.

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