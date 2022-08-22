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Камару Усман получил фанатский бонус в биткоинах после поражения на турнире UFC 278

Камару Усман получил фанатский бонус в биткоинах после поражения на турнире UFC 278
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман занял второе место в голосовании среди фанатов после титульного поединка с Леоном Эдвардсом. Американский боец получит бонус в биткоинах на сумму $ 20 000.

Фанатский бонус в биткоинах по итогам турнира UFC 278

1. $ 30 000 — Пауло Коста.
2. $ 20 000 — Камару Усман.
3. $ 10 000 — Жозе Альдо.

Британский боец Леон Эдвардс в главном событии турнира одержал победу над Усманом, нокаутировав экс-чемпиона на последней минуте заключительного раунда. Это лишь второе поражение Усмана за девять лет.

Бразилец Пауло Коста в своём поединке выиграл у Люка Рокхолда единогласным решением судей. Жозе Альдо таким же образом уступил грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.

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