Камару Усман получил фанатский бонус в биткоинах после поражения на турнире UFC 278

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман занял второе место в голосовании среди фанатов после титульного поединка с Леоном Эдвардсом. Американский боец получит бонус в биткоинах на сумму $ 20 000.



Фанатский бонус в биткоинах по итогам турнира UFC 278



1. $ 30 000 — Пауло Коста.

2. $ 20 000 — Камару Усман.

3. $ 10 000 — Жозе Альдо.



Британский боец Леон Эдвардс в главном событии турнира одержал победу над Усманом, нокаутировав экс-чемпиона на последней минуте заключительного раунда. Это лишь второе поражение Усмана за девять лет.



Бразилец Пауло Коста в своём поединке выиграл у Люка Рокхолда единогласным решением судей. Жозе Альдо таким же образом уступил грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.