Камару Усман получил фанатский бонус в биткоинах после поражения на турнире UFC 278
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман занял второе место в голосовании среди фанатов после титульного поединка с Леоном Эдвардсом. Американский боец получит бонус в биткоинах на сумму $ 20 000.
Фанатский бонус в биткоинах по итогам турнира UFC 278
1. $ 30 000 — Пауло Коста.
2. $ 20 000 — Камару Усман.
3. $ 10 000 — Жозе Альдо.
Британский боец Леон Эдвардс в главном событии турнира одержал победу над Усманом, нокаутировав экс-чемпиона на последней минуте заключительного раунда. Это лишь второе поражение Усмана за девять лет.
Бразилец Пауло Коста в своём поединке выиграл у Люка Рокхолда единогласным решением судей. Жозе Альдо таким же образом уступил грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
11:25
-
10:25
-
09:48
-
09:30
-
06:36
-
00:51
- 21 августа 2022
-
23:43
-
23:09
-
22:02
-
21:48
-
21:19
-
21:05
-
20:35
-
19:39
-
18:15
-
18:05
-
17:45
-
16:17
-
15:28
-
15:13
-
14:32
-
14:20
-
14:09
-
13:59
-
13:38
-
13:22
-
13:09
-
12:38
-
12:38
-
12:34
-
11:57
-
11:47
-
11:36
-
11:21
-
11:01
Партнерский контент