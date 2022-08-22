Сербский боец назвал Шлеменко легендой

Сербский боец Александр Илич по прозвищу Джокер отдал должное россиянину Александру Шлеменко в преддверии очного поединка.
«Я уже дрался с лучшими бойцами Европы. Кроме Шлеменко, я разве что с Мамедом Халидовым ещё не пересекался. Я постоянно дрался с лучшими и таким образом улучшал свой личный зачёт. Шлеменко — легенда. Я с детства его очень уважаю, но сейчас у меня есть всё, чтобы его победить», — приводит слова сербского бойца РЕН ТВ.
26 августа в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведёт бой с Александром Иличем. Поединок станет главным событием турнира.
Кроме того, в этот же день состоится турнир в Сербии, где в главном поединке российский боксёр, действующий чемпион по версии ABA Asia Мурат Гассиев сразится с американцем Карлоусом Уэлчем.
- 22 августа 2022
-
12:22
-
11:56
-
11:25
-
10:25
-
09:48
-
09:30
-
06:36
-
00:51
- 21 августа 2022
-
23:43
-
23:09
-
22:02
-
21:48
-
21:19
-
21:05
-
20:35
-
19:39
-
18:15
-
18:05
-
17:45
-
16:17
-
15:28
-
15:13
-
14:32
-
14:20
-
14:09
-
13:59
-
13:38
-
13:22
-
13:09
-
12:38
-
12:38
-
12:34
-
11:57
-
11:47
-
11:36