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Сербский боец назвал Шлеменко легендой

Сербский боец назвал Шлеменко легендой
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Сербский боец Александр Илич по прозвищу Джокер отдал должное россиянину Александру Шлеменко в преддверии очного поединка.

«Я уже дрался с лучшими бойцами Европы. Кроме Шлеменко, я разве что с Мамедом Халидовым ещё не пересекался. Я постоянно дрался с лучшими и таким образом улучшал свой личный зачёт. Шлеменко — легенда. Я с детства его очень уважаю, но сейчас у меня есть всё, чтобы его победить», — приводит слова сербского бойца РЕН ТВ.

26 августа в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведёт бой с Александром Иличем. Поединок станет главным событием турнира.

Кроме того, в этот же день состоится турнир в Сербии, где в главном поединке российский боксёр, действующий чемпион по версии ABA Asia Мурат Гассиев сразится с американцем Карлоусом Уэлчем.

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