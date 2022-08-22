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Призовые Фьюри за бой с Усиком составят € 55–60 млн

Призовые Фьюри за бой с Усиком составят € 55–60 млн
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Чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри может заработать за бой с украинским боксёром Александром Усиком около € 55-60 млн, сообщает британское издание Daily Mail.

Ранее стало известно, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Фьюри и Усиком может состояться 17 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В ночь на 21 августа Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. После боя украинец заявил, что «либо будет драться с Фьюри, либо ни с кем».

Тайсон Фьюри ранее неоднократно заявлял о завершении карьеры, но ответил на вызов Усика. Британский чемпион мира по версии WBC по-прежнему остаётся непобеждённым. Фьюри провёл 33 поединка и одержал победы в 32 из них, ещё один бой завершился вничью.

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