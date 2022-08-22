Официально: Денис Тюлюлин выступит на турнире UFC 279

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин примет участие в турнире UFC 279 11 сентября, где проведёт поединок с американцем Джейми Пикеттом.



Бой должен был состояться 10 июля в рамках UFC Vegas 58, но из-за травмы россиянина поединок был перенесён. Сам боец позже объяснил, что ему был поставлен диагноз «смещение межрёберного хряща». Повреждение 34-летний Тюлюлин получил во время одной из тренировок.



На счету Тюлюлина всего один поединок в промоушене. Денис проиграл соотечественнику Алиасхабу Хизриеву удушающим приёмом. Бой продлился два раунда.



Джейми Пикетт, в свою очередь, в последнем поединке проиграл сабмишеном Кайлу Докосу. Всего у Пикетта пять боёв в UFC, в которых он дважды выиграл и потерпел три поражения.

Новость по теме Стало известно, где и с кем подерётся Денис Тюлюлин в следующем бою UFC