Официально: Денис Тюлюлин выступит на турнире UFC 279
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Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин примет участие в турнире UFC 279 11 сентября, где проведёт поединок с американцем Джейми Пикеттом.
Бой должен был состояться 10 июля в рамках UFC Vegas 58, но из-за травмы россиянина поединок был перенесён. Сам боец позже объяснил, что ему был поставлен диагноз «смещение межрёберного хряща». Повреждение 34-летний Тюлюлин получил во время одной из тренировок.
На счету Тюлюлина всего один поединок в промоушене. Денис проиграл соотечественнику Алиасхабу Хизриеву удушающим приёмом. Бой продлился два раунда.
Джейми Пикетт, в свою очередь, в последнем поединке проиграл сабмишеном Кайлу Докосу. Всего у Пикетта пять боёв в UFC, в которых он дважды выиграл и потерпел три поражения.
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