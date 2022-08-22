Хабиб Нурмагомедов назвал сильные стороны Оливейры

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о сильных сторонах Чарльза Оливейры в преддверии поединка бразильца с Исламом Махачевым.



«Конечно, мы и раньше наблюдали за Оливейрой. Нельзя попадаться на его гильотину, у него расположено к этому тело и он хорошо исполняет её. В стойке у него хорошие колени и ноги.



Я бы не сказал, что Чарльз — физически сильный боец, но за последнюю пару лет он набрался опыта и уверенности в себе. Мы не смотрим на него как на проходного соперника, в то же время уверены, что справимся с ним. Просто нужно держаться своего плана», — приводит слова Нурмагомедова MMA. Metaratings.



Титульный бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым состоится 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280.

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