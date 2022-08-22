Хабиб: мог бы за полгода набрать бойцовскую форму, но не буду
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз высказался о возможном возвращении в октагон.
«Вы забываете, почему я завершил карьеру. Я ушёл в 32, в пиковое время. Как минимум до 34 лет можно выступать на высочайшем уровне. Я уходил не потому, что растерял форму. Была ситуация с отцом, разговор с мамой, семья хотела, чтобы я завершил карьеру. Это не связано с моей конкурентоспособностью.
Я тренируюсь каждый день и мог бы за полгода набрать бойцовскую форму, но никогда не буду. Что было, то прошло. В какой-то момент времени я был чемпионом, но это прошло, теперь другая стадия жизни», — приводит слова Хабиба «РБ Спорт».
Хабиб Нурмагомедов объявил о своём уходе из профессионального спорта в октябре 2020 года.
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