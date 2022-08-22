Хабиб: ни Макгрегор, ни Фергюсон никогда уже чемпионами не будут

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что в промоушене уже произошла смена поколений и ни один из прошлых чемпионов не повторит свой успех.



«Возьмите для примера любого бойца, который выступал во время моего пика, примерно с 2015 по 2020 год. Ни один из них уже не стоит там, где был раньше. Моё время прошло, их тоже, но они продолжают драться. Диас с Фергюсоном уже выходят за деньги и без чемпионских амбиций. Вы сами прекрасно знаете, что они уже не будут никогда чемпионами. То же самое с Макгрегором и Порье. Время ушло.



Усман появился попозже, но когда человек уже добился результата, то с каждой следующей защитой ему тяжелее, так как годы идут и ресурс истощается. Нельзя долго находиться на пике», — цитирует Нурмагомедова «РБ Спорт».



Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с 29 победами в 29 поединках.

Новость по теме Хабиб: мог бы за полгода набрать бойцовскую форму, но не буду