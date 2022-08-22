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Алексей Тищенко оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Алексей Тищенко оценил шансы Усика в бою с Фьюри
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Победитель Олимпийских игр 2016 года россиянин Алексей Тищенко оценил шансы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO) в поединке с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

«Есть ли у Усика шансы победить? Есть, конечно. Я думаю, примерно равные шансы на победу. Усик в техническом плане более подготовлен. Он более техничный, грамотный и умный боксёр. За счёт чего Усик может победить? За счёт своей подвижности, чувства дистанции. Есть у него такие плюсы», – сказал Тищенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Ранее о потенциальном бое между Усиком и Фьюри высказался бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч.

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