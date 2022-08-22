Тищенко объяснил, почему Фьюри может отказаться от боя с Усиком

Победитель Олимпийских игр 2004 и 2008 года россиянин Алексей Тищенко назвал возможную причину отказа обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) от поединка с чемпионом WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

По мнению бойца, у звёзд дивизиона есть шансы не удовлетворить финансовые запросы друг друга.

«Думаю, если Фьюри и откажется, то не потому, что это рискованно, а по той причине, что ему, может быть, не слишком выгодное предложение в плане финансов сделают. Конечно, это риск и для одного, и для второго, и каждый это понимает», – сказал Тищенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Ранее в интервью Тищенко оценил шансы Усика в поединке с Фьюри.