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Экс-чемпион: Усик выбросил 700 ударов за реванш с Джошуа. Это показатели средневеса!

Экс-чемпион: Усик выбросил 700 ударов за реванш с Джошуа. Это показатели средневеса!
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли считает, что одним из ключей к победе Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа стала активность украинца.

«Я считаю, что у Джошуа был хороший план на бой, но этого просто не оказалось достаточно. Усик слишком активный для него. 700 с лишним ударов за бой в супертяжёлом весе? Да ладно вам! Это показатели средневеса, столько выбрасывает Эррол Спенс! Это чертовски много, если вам приходится сталкиваться с подобным. Сколько ударов за бой выбрасывают супертяжеловесы? 300? 350? Это в два раза больше», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира и член Зала славы Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа.

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