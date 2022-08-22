Дана Уайт раскритиковал Мераба Двалишвили за бой с Жозе Альдо на UFC 278

Президент UFC Дана Уайт высказался о выступлении грузинского бойца легчайшего веса (до 61 кг) Мераба Двалишвили в бою с экс-чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг) бразильцем Жозе Альдо, который состоялся на минувших выходных в рамках турнира UFC 278.

Напомним, Двалишвили победил единогласным решением по итогам трёх раундов, одержав восьмую победу подряд.

«Думаю, Мераб… Я не увидел настолько серьёзного сопротивления со стороны Жозе Альдо. Я считаю, что когда вы попадаете в такой кард, в такой насыщенный кард, и вы хотите сделать заявление, то это происходит. Но я понимаю. Он дрался с Жозе Альдо. Хотя я не думаю, что Мераб завоевал благосклонность в этом бою», – сказал Уайт в интервью журналистам на послематчевой пресс-конференции.