«Приставьте дуло к виску, и я скажу так». Тимоти Брэдли назвал победителя боя Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли назвал победителя возможного поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Сейчас я не могу на кого-то поставить. Усик умён и талантлив в ринге, и он понимает, где он должен находиться. Но у нас есть Тайсон Фьюри, и он больше. И он может драться в стойке левши. Фьюри умеет всё это. Думаю, что его арсенал окажется крупнее. К тому же Фьюри показывает удар, которого мы до этого не видели. Теперь он отправляет людей в нокаут.

Мне кажется, что это опасный бой для обоих. Но если вы прямо сейчас приставите дуло к моему виску, то я скажу, что Фьюри победит в этом бою», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.