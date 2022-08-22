Промоутер Усика опроверг предварительную дату боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), опроверг слухи, появившиеся в ряде британских медиа, согласно которым поединок с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) запланирован на 17 декабря в Саудовской Аравии.

«Бой 17 декабря не подтверждаю. Мы находимся в контакте с Уорреном (промоутер Тайсона Фьюри. – Прим. «Чемпионата) и принцами Саудовской Аравии», – приводит слова Красюка издание Sport.ua.

Напомним, на минувших выходных в Джедде (Саудовская Аравия) Александр Усик нанёс повторное поражение британцу Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), победив его единогласным решением судей (115-113, 116-112, 113-115).