«Это имеет смысл». Бывший соперник Фьюри хочет победить Джошуа, чтобы провести реванш
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Рейтинговый шведский супертяжеловес Отто Валлин (24-1, 14 KO), известный по поединку со звёздным британцем Тайсоном Фьюри в сентябре 2019 года, заявил, что готов стать следующим соперником ещё одного британца – Энтони Джошуа.
Напомним, ранее промоутер Джошуа, Эдди Хирн, сообщил, что его подопечный вернётся на ринг в декабре.
«Я считаю, что в этом есть смысл и для меня, и для Джошуа. Люди в Великобритании знают о том, что я дал Фьюри один из тяжелейших боёв в его карьере, и после я получил большую поддержку. Я всегда тренируюсь, и я не могу дождаться, когда отправлюсь в Великобританию и заполучу ещё один шанс на бой с Фьюри, одержав победу над Энтони Джошуа», – приводит слова Валлина издание OLBG.
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