«Это имеет смысл». Бывший соперник Фьюри хочет победить Джошуа, чтобы провести реванш

Рейтинговый шведский супертяжеловес Отто Валлин (24-1, 14 KO), известный по поединку со звёздным британцем Тайсоном Фьюри в сентябре 2019 года, заявил, что готов стать следующим соперником ещё одного британца – Энтони Джошуа.

Напомним, ранее промоутер Джошуа, Эдди Хирн, сообщил, что его подопечный вернётся на ринг в декабре.

«Я считаю, что в этом есть смысл и для меня, и для Джошуа. Люди в Великобритании знают о том, что я дал Фьюри один из тяжелейших боёв в его карьере, и после я получил большую поддержку. Я всегда тренируюсь, и я не могу дождаться, когда отправлюсь в Великобританию и заполучу ещё один шанс на бой с Фьюри, одержав победу над Энтони Джошуа», – приводит слова Валлина издание OLBG.