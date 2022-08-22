Голливудский актёр Том Харди завоевал две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Звёздный британский киноактёр Том Харди, известный по фильмам «Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Воин» и «Безумный Макс: Дорога ярости», принял участие в благотворительном турнире по джиу-джитсу, сообщает издание Daily Mail.

Соревнования прошли в городе Вулверхэмптон (Великобритания) на минувших выходных. 44-летний актёр принял участие в двух турнирах, с ги (участникам разрешено хватать соперника за кимоно. – Прим. «Чемпионата») и без ги.

В обоих поединках Харди победил болевым приёмом, в первом удачно реализовав популярный приём «рычаг локтя». Видео с выступлениями актёра мгновенно разошлись по сети и стали вирусными.

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