Голливудский актёр Том Харди завоевал две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Звёздный британский киноактёр Том Харди, известный по фильмам «Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Воин» и «Безумный Макс: Дорога ярости», принял участие в благотворительном турнире по джиу-джитсу, сообщает издание Daily Mail.
Соревнования прошли в городе Вулверхэмптон (Великобритания) на минувших выходных. 44-летний актёр принял участие в двух турнирах, с ги (участникам разрешено хватать соперника за кимоно. – Прим. «Чемпионата») и без ги.
В обоих поединках Харди победил болевым приёмом, в первом удачно реализовав популярный приём «рычаг локтя». Видео с выступлениями актёра мгновенно разошлись по сети и стали вирусными.
Ранее в интервью экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов назвал сильные стороны Чарльза Оливейры.
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