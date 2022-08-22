Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Николай Валуев прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа

Николай Валуев прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион мира, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоялся на минувших выходных в Джедде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (115-113, 116-112, 113-115) и провёл дебютную защиту титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.

«У Александра все шансы послушать Хирна и закатить трилогию с рекордным гонораром или прицелиться на пятый пояс. Хотя история бокса уже не забудет никогда его победы! Мои поздравления чемпиону!» – написал Валуев в социальных сетях.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа за проигрыш Усику.

Новость по теме
«Безумие». Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа после проигрыша Усику
Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022