Николай Валуев прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоялся на минувших выходных в Джедде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (115-113, 116-112, 113-115) и провёл дебютную защиту титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.

«У Александра все шансы послушать Хирна и закатить трилогию с рекордным гонораром или прицелиться на пятый пояс. Хотя история бокса уже не забудет никогда его победы! Мои поздравления чемпиону!» – написал Валуев в социальных сетях.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа за проигрыш Усику.