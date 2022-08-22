Николай Валуев прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа
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Бывший чемпион мира, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоялся на минувших выходных в Джедде (Саудовская Аравия).
Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (115-113, 116-112, 113-115) и провёл дебютную защиту титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.
«У Александра все шансы послушать Хирна и закатить трилогию с рекордным гонораром или прицелиться на пятый пояс. Хотя история бокса уже не забудет никогда его победы! Мои поздравления чемпиону!» – написал Валуев в социальных сетях.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа за проигрыш Усику.
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