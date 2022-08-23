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Тренер Бетербиева: Артур уже вернулся в зал, без проблем выступит в ноябре или декабре

Тренер Бетербиева: Артур уже вернулся в зал, без проблем выступит в ноябре или декабре
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Марк Рэмси, тренер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева (18-0, 18 KO), заявил, что его подопечный успеет восстановиться после операции на мениске до конца года.

Напомним, ранее боксёр сообщил, что его следующий поединок состоится не раньше января.

«Это была даже не артроскопическая операция, а очистка внутренней части его колена. Некоторые ткани пришли в негодность. И это действительно незначительная вещь. После операции он взял двухнедельный отпуск и уже вернулся к тренировкам.

Артур уже вернулся в зал. Я читал, что пишут в американских медиа. Похоже, они всё несколько преувеличили. Он без проблем выступит в ноябре или декабре», – приводит слова специалиста Le Journal de Montreal.

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