Волкановски стал 1-м в рейтинге лучших бойцов UFC, Ян опустился на одну строчку

В UFC обновили рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.

33-летний действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поднялся на первое место в рейтинге, сместив Камару Усмана, который потерял сразу три позиции и теперь находится на четвёртой строчке.

Российский боец Пётр Ян потерял одну позицию рейтинга, опустившись на 14-ю строчку.

Также произошли изменения в рейтинге дивизионов. Грузинский боец Мераб Двалишвили ворвался в топ-3 рейтинга легчайшего веса, расположившись на третьей строчке. Ранее замыкавший первую тройку бразилец Жозе Альдо опустился на шестое место рейтинга.

Напомним, предыдущий лидер рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий, Камару Усман, проиграл титульный бой с Леоном Эдвардсом на UFC 278.

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