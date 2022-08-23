Экс-чемпион мира Кудряшов назвал главную ошибку Джошуа в поединке с Усиком

Бывший чемпион мира Дмитрий Кудряшов прокомментировал исход реванша между британским боксёром Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.



«Можно долго разбирать, почему и за счёт чего победил Усик, но Джошуа пытался постоянно нанести одиночный удар справа. Это не то, как нужно побеждать Усика. Он снова начал боксировать. Американский судья, который отдал победу Джошуа, видимо, смотрел не туда. Энтони ничего не сделал, пытался обыграть Усика.



Думаю, это психология. По-другому он не может. Скорее всего, в 10-м раунде не хватило духа. Не навязал свой стиль и не пытался развить его», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».



Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.