Усик — Джошуа 2: видео боя, лучшие моменты

В ночь на 21 августа в Джидде, Саудовская Аравия на арене King Abdullah Sports City украинский боксёр Александр Усик в бое-реванше с британцем Энтони Джошуа одержал победу раздельным решением судей (113 — 115, 115 — 113, 116 — 112).

Права на видео принадлежат DAZN. Ролик доступен на YouTube-канале Александра Усика.

Победу Джошуа отдал американский рефери Гленн Фелдман, британец Стив Грэй и украинец Виктор Фесечко отдали предпочтение Усику. В первом поединке между этими боксёрами в сентябре 2021 года украинец одержал победу единогласным решением судей.



Таким образом Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. После боя украинец заявил, что хочет получить объединительный бой с Тайсоном Фьюри, являющимся обладателем пояса чемпиона мира по версии WBC.



Александр Усик в своей профессиональной карьере провёл 20 поединков и выиграл во всех. На счету Энтони Джошуа 27 боёв, в которых британец одержал 24 победы и потерпел три поражения.