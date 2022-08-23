Глава UFC принёс извинения Пауло Косте за допинг-тест перед взвешиванием
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Президент UFC Дана Уайт извинился перед бойцом промоушена Пауло Костой, который перед взвешиванием до боя с Люком Рокхолдом подвергся антидопинговой проверке со стороны USADA.
«Я извинился перед Костой. Такого больше не произойдёт ни с одним из бойцов. Ребята из USADA в боях не разбираются, нельзя брать анализы у парня на весогонке в шесть утра. Спустя несколько часов результат не изменится, можно просто подождать. У меня уже состоялся разговор с USADA на этот счёт», — заявил Уайт на пресс-конференции по окончании турнира UFC 278.
Пауло Коста одержал победу над Люком Рокхолдом единогласным решением судей. Кроме того, их поединок был признан лучшим на турнире и оба бойца получили по $ 50 тысяч в качестве бонуса.
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