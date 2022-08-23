Бетербиев хотел бы провести бой с Биволом в Грозном

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался о возможном объединительном поединке с Дмитрием Биволом.



«Я готов к тому, что этот бой станет для меня следующим. В последние два года постоянно слышу от его команды, что есть большая вероятность того, что мы встретимся в следующем поединке. Они говорят после моих боёв. Думаю, если бы сторона Бивола была готова со мной боксировать, то препятствий бы не возникло.



Для меня всегда в приоритете объединительный бой по любым версиям. Сейчас и я, и Дмитрий будем встречаться с обязательными претендентами. Думаю, руководители боксёрских организаций разрешили бы нам боксировать раньше, будь такое желание. Где бы хотел провести бой с Биволом? Было бы хорошо организовать его в Грозном», — приводит слова Бетербиева «РИА Новости Спорт».



Артур Бетербиев должен был встретиться с Энтони Ярдом, но бой был перенесён из-за травмы россиянина. Бивол проведёт поединок с Хильберто Рамиресом 5 ноября.