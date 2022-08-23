RCC 12: Шлеменко и Илич провели дуэль взглядов на крыше небоскрёба

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко провёл дуэль взглядов с сербом Александром Иличем.



В преддверии поединка в рамках турнира RCC 12 бойцы отправились на крышу одного из небоскрёбов в Екатеринбурге и провели там тренировку и дуэль взглядов. Помимо Шлеменко с Иличем, на высоту 200 метров отправились и другие участники турнира.

RCC Фото: RCC

RCC Фото: RCC

RCC Фото: RCC

Дуэль взглядов Александра Шлеменко и Александра Илича на крыше небоскрёба

RCC 12 состоится 26 августа в Екатеринбурге на арене «Уралец», которая вмещает 5000 зрителей. Начнётся мероприятие в 18:30 мск. Бой Шлеменко и Илича станет главным событием турнира.



Александр Шлеменко провёл 61 бой в смешанных единоборствах и потерпел в них 13 поражений. На счету Александра Илича 15 поединков и четыре поражения.