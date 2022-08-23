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RCC 12: Шлеменко и Илич провели дуэль взглядов на крыше небоскрёба

RCC 12: Шлеменко и Илич провели дуэль взглядов на крыше небоскрёба
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко провёл дуэль взглядов с сербом Александром Иличем.

В преддверии поединка в рамках турнира RCC 12 бойцы отправились на крышу одного из небоскрёбов в Екатеринбурге и провели там тренировку и дуэль взглядов. Помимо Шлеменко с Иличем, на высоту 200 метров отправились и другие участники турнира.

RCC

RCC

Фото: RCC

RCC

RCC

Фото: RCC

RCC

RCC

Фото: RCC

Дуэль взглядов Александра Шлеменко и Александра Илича на крыше небоскрёба

RCC 12 состоится 26 августа в Екатеринбурге на арене «Уралец», которая вмещает 5000 зрителей. Начнётся мероприятие в 18:30 мск. Бой Шлеменко и Илича станет главным событием турнира.

Александр Шлеменко провёл 61 бой в смешанных единоборствах и потерпел в них 13 поражений. На счету Александра Илича 15 поединков и четыре поражения.

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