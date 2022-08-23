Дрозд: Усик может завязать Фьюри в узел

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд высказался о перспективах Александра Усика в возможном бою с Тайсоном Фьюри.



«Возьмём Александра в компанию к Фьюри, Джошуа и Уайлдеру. Усик — не самый большой тяжеловес, но, честно говоря, я не удивлюсь, если он сделает с Фьюри то же, что с Джошуа. Конечно, у Тайсона есть скорость, но иногда он неуклюжий. В принципе, Усик может скрутить Фьюри в узел, закрутить, затанцевать и обыграть. Но насколько Тайсон неуклюж, настолько и нестандартен. Он может создать большие проблемы Усику», — приводит слова Дрозда «МК Спорт».



В ночь на 21 августа Александр Усик выиграл раздельным решением судей у Энтони Джошуа и остался чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO.