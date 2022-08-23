А. Емельяненко: у Фёдора есть свои новые братья. Ему не до меня

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос, хотел бы он видеть в своём углу супругу и брата Фёдора Емельяненко во время боя с Вячеславом Дациком.



«Хотел бы я, чтобы в бою с Дациком в углу присутствовала моя супруга Полина и Фёдор? Ну, жена у меня бои не смотрит. Присутствует на турнирах, но во время моего боя уходит в раздевалку, ей тяжело и больно. Говорит, что не может этого видеть. Ну а у Фёдора есть своя команда, новые братья. Больше чем уверен, что Фёдору сейчас не до меня», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Boxing TV.



На данный момент Александр Емельяненко готовится к бою с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок пройдёт в сентябре.